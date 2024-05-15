Губернатор Подмосковья обсудил с главой Ленинского округа ход реализации президентских проектов

«Абсолютно каждому хочется, чтоб его семье жилось комфортно. А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Все это мы должны обеспечить», - подчеркнул Воробьев.

В округе уже в декабре запустят рабочее движение по Южно-Лыткаринской дороге. В прошлом году открыли прямой бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105, в текущем достроят развязку с тоннелем. Также возводят два путепровода через Каширское шоссе и трассу А-105, которые станут частью развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Завершить работы планируется до конца года.

Андрей Воробьев обратил внимание на транспортное обслуживание. По его словам, в этом году регион закупает 350 больших автобусов в рамках федеральной программы. В Ленинский округ поступило 29 машин. Также губернатор отметил важность создания парковочных мест.

«Нужно искать решения, где предоставлять автовладельцам возможность парковаться, чтобы они ни в коем случае не перегораживали дорогу, мешая, например, подъезду скорой помощи. Это принципиально важный вопрос и здесь необходима тесная коммуникация с жителями», - подчеркнул он.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, Каторов сообщил, что в прошлом году в округе открыли три школы и восемь детсадов. В 2024-м планируют построить еще пять школ на 5,5 тысячи мест и пять садиков на две тысячи мест. Школу в Южной Битце откроют к началу учебного года, школу в Сапроново — до конца года. Что касается новых детсадов, четыре из них уже готовы.

Также на встрече обсудили тему здравоохранения. В ЖК «Пригород Лесное» сейчас строится поликлиника на тысячу посещений в смену. Работы завершат к концу года. До 2030 года планируется ввести около двенадцати медучреждений, что полностью закроет потребность в таких объектах в муниципалитете.

В завершение поговорили о благоустройстве. В 2019-2023 годах в округе привели в порядок Расторгуевский парк, обустроили зону отдыха у Тимоховского пруда, создали Дыдылдинский и Видновский лесопарки. В планах — создание Коробовского лесопарка.