Губернатор Подмосковья обсудил с главой Можайска планы по развитию муниципалитета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Можайска Денисом Мордвинцевым планы по развитию муниципалитета. В рамках встречи глава доложил о ходе работ в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения.

«Вы знаете, что мы большое значение уделяем отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей. Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Наша задача (муниципальной, региональной власти) — находить, предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или любое другое направление. Прошу вас относиться к этому еще более внимательно и серьезно», - открыл встречу губернатор.

Мордвинцев доложил, что в округе в рамках модернизации системы водоснабжения реконструируют более 100 километров сетей и 13 ВЗУ, а также построят станцию обезжелезивания. Кроме того, модернизируют городские очистные сооружения — сдать их планируется в конце следующего года. Положительные изменения почувствуют 30 тысяч жителей округа.

Что касается теплоснабжения, в Можайске начали реконструировать котельную в Игумново и капитально ремонтировать три центральных тепловых пункта. В 2025-2026 годах работы проведут еще на пяти ЦТП, а в 2025-2027 годах — в девяти котельных.

«Все, что касается модернизации, надеюсь, идете в рамках дорожной карты и к отопительному сезону подготовитесь. Это очень важно!» - подчеркнул губернатор.

В ходе встречи обсудили и ход расселения аварийных домов. В третьем квартале текущего года в Можайске введут новый дом на улице Полосухина, куда переедут 148 человек из аварийного жилфонда.

Говоря о социальных объектах, глава округа доложил, что в 2024-2026 годах капитально отремонтируют Можайскую больницу и построят подстанцию скорой в Поречье. Также продолжится обновление парка машин скорой помощи. В 2025 году в Колычево планируют капитально отремонтировать школу «Перспектива». Кроме того, в Можайске близится к завершению строительство ФОКа «Арсенал», где смогут заниматься около полутора тысяч человек. Открыть учреждение планируется летом.

Докладывая о развитии транспорта, Мордвинцев сообщил, что в этом году в муниципалитете реализуется одна из самых масштабных в области программ по ремонту дорог в рамках нацпроекта. Всего отремонтируют более 60 километров региональных и 5,5 километра муниципальных дорог. Уже ведутся работы на дороге «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка».

Обсудили и планы по газификации. В рамках программы президента в 2024-2025 годах в округе догазифицируют девять населенных пунктов. Еще в девяти работы проведут по программе губернатора. Всего построят 217 километров сетей.

В завершение поговорили об экономике. По итогам 2023 года округ отгрузил товары собственного производства на 19,3 миллиарда рублей. Сейчас в работе 11 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 31,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более четырех тысяч рабочих мест.