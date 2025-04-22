Губернатор Подмосковья обсудил с главой Можайска планы по развитию округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Можайска Денисом Мордвинцевым планы по развитию округа. Воробьев отметил, что Мордвинцев руководит округом уже четыре года и хорошо знает доверенную ему территорию.

«Как и в каждом муниципалитете, стараемся реализовывать в Можайском округе заметные программы — по воде, электричеству, теплу, благоустройству. Как обстоят дела, какая помощь нужна и что в первую очередь ждут от нас жители в части перемен, преобразований?» — открыл губернатор встречу.

Мордвинцев доложил, что за последние пять лет общий объем инвестиций в округе превысил 26,3 млрд руб. Сейчас реализуется 21 инвестпроект. К примеру, завод «ДорХан» планирует до 2029 года открыть три новых производства. Это позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. В 2024 году в Можайске начали проектировать завод по производству детских молочных смесей и Центра обработки данных Яндекс. Также строится птицеводческий комплекс.

В рамках развития коммунальной сферы в Можайске капитально ремонтируют котельную в Игумново, а также модернизируют восемь котельных, пять ЦТП и около 9 км теплосетей. В целом модернизированы 40 котельных из 61. При этом 50 объектов перевели на природный газ. Начались работы и по модернизации водоснабжения. До 2029 года реконструируют четыре ВЗУ и отремонтируют 10 систем водоснабжения. До 2028-го проведут работы на очистных сооружениях в Кожухово и Борисово.

Обсуждая развитие здравоохранения, глава округа сообщил, что с 2021 года в Можайске заменили 10 машин скорой помощи, открыли Центр амбулаторной онкопомощи, кабинеты МРТ-, рентген- и КТ-диагностики, обновили амбулаторию в Клементьево и ФАП в поселке Гидроузел. Сейчас продолжается капремонт хирургического корпуса Можайской больницы. Работы завершат в следующем году. В планах — открыть новые ФАПы в Ивакино, Сокольниково и Бараново, а также новую подстанцию скорой помощи в Поречье.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Что касается образования, в этом году капитально отремонтируют школу «Перспектива» в Колычево, в следующем — школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое и Можайский техникум, в 2026–2027 годах — Можайский КДЦ. В округе увеличилось число медалистов с 23 человек в 2023-м до 50 в 2024-м.

В Можайске развивается и сфера спорта. В 2026 году реконструируют стадион «Спартак». В 2024-м открыли ФОК «Арсенал». Сейчас в нем занимаются около 1 тыс. человек. В учреждении проводят соревнования всероссийского уровня.

Обсудили также ремонт дорог и благоустройство. В округе за три года отремонтировали 134 км дорог, обустроили 11 остановок, получили 19 новых автобусов. В этом году отремонтируют 12 дорог протяженностью 12,6 км. В парке «Ривьера» в 2025-м появятся скейт-парк, игровая площадка и сцена. Завершится благоустройство территории стелы «Город воинской славы». В следующем году обустроят Парк 50-летия СССР и Троицкий сквер, а в 2027-м — Аллею Героев на улице Мира.

Кроме того, глава рассказал о поддержке участников СВО и их семей. В Можайске работает социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества», открыто местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Пять бойцов уже подали заявки на участие в проекте «Герои Подмосковья».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

«Прошу вас и дальше уделять внимание, все адресные обращения, пожалуйста, отрабатывайте. В случае, если не можете решить, делегируйте вопросы в наш фонд „Защитники Отечества“ или мне напрямую для того, чтобы то или иное решение могли найти для семьи», — призвал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузы Александром Горбылевым. В ее рамках обсудили модернизацию коммунальных систем, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство.