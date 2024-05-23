Губернатор Подмосковья обсудил сотрудничество с главой Андижанской области Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил перспективы сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым. Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, который на днях посетит президент РФ Владимир Путин. Делегация Подмосковья также примет участие в мероприятии.

«У нас состоялись очень плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и всему тому, что очень важно для развития наших регионов. Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», - сказал Воробьев.

Абдурахманов выразил благодарность за теплый прием и сказал, что будет ждать губернатора Подмосковья в Ташкенте.

В ходе встречи Узбекистан выразил заинтересованность в изучении подмосковного опыта Light Industrial. Делегация намерена ознакомиться с одним из лучших примеров реализации этого проекта — в Есипово в Солнечногорске.

Для Подмосковья Узбекистан — один из ключевых партнеров. Он занимает одиннадцатое место среди всех торговых партнеров и четвертое среди стран СНГ. В прошлом году товарооборот с Узбекистаном вырос на 6,5%.

В прошлом году компания «Щелково Агрохим» открыла производство в Самарканде. К 2025-му она планирует на 25% обеспечить рынок Узбекистана пестицидами. Еще одно предприятие из Подмосковья — «Инфаприм» — заинтересовано в локализации производства детского питания в Ташкентской ОЭЗ.