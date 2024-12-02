Губернатор Подмосковья: от стабильного электроснабжения зависят и большие, и малые населенные пункты

«От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где люди часто проживают круглый год», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что помимо профильного министерства за обеспечение качественного электроснабжения в регионе отвечают «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и еще несколько компаний.

«Количество ТСО, которые не имеют достаточных возможностей, чтобы обслуживать сети в каждом регионе нашей страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идет, и его нужно продолжать. Организации, имеющие ресурс, могут взять те сети, которые обслуживались нерегулярно или не обслуживались вообще, и заняться их модернизацией», - сказал Воробьев.

Ранее в регионе насчитывалось 42 ТСО. Сейчас их число составляет 21.

В области реализуется масштабная ремонтная программа. Все сетевые организации уже выполнили планы, поставленные на 2024 год. Так, в Подмосковье отремонтировали полторы тысячи километров ЛЭП и более 2,6 тысячи трансформаторных подстанций, расчистили свыше шести с половиной тысяч гектаров трасс. Также закупили 80 передвижных электростанций.

Как рассказал гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор, компания дополнительно устанавливает четыре мобильные подстанции 110 кВ. Их включат в течение трех недель. Кроме того, проектируют пять подстанций 220 кВ. В Чехове, Раменском и Солнечногорске ведутся работы по созданию кольцевой опорной сети. В 2025 году эта работа продолжится в Балашихе, Воскресенске, Орехово-Зуево, Щелково, Дмитрове и Мытищах.

Гендиректор «Мособлэнерго» Владимир Бойко сообщил, что в этом году по программе повышения надежности были реализованы мероприятия на 1,8 миллиарда рублей. В 2025 году на эти цели заложили два миллиарда.

«В прошлом году мы обратились в федеральное Правительство по дополнительным питающим центрам, чтобы иметь у себя в регионе более современное и качественное энергоснабжение», - отметил губернатор.

В Дубне в 2027 году планируют построить подстанцию 110 кВ. В селе Ромашково в Одинцово в 2027-м возведут ПС 220 кВ. Также планируется ввести подстанции 220 кВ в Чехове, в деревне Дементьево в Раменском и в деревне Данилово в Домодедово. Эти объекты запустят в 2026 году.