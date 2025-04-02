Губернатор Подмосковья открыл форум управления городским хозяйством «Область компетенций»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум управления городским хозяйством Подмосковья «Область компетенций». Участниками мероприятия стали представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, регоператоров, колледжей, а также эксперты и профильные заместители глав округов.

«Сегодня мы проводим конференцию, которая направлена на то, чтобы в нашем Подмосковье все, что связано с жизнью человека, с самым необходимым (водой, теплом, чистотой, электроснабжением), было на уровне», — сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе проанализировали работу систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, чтобы определить, что требует модернизации.

В Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. Сейчас идет строительство и ремонт более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей. Отслеживать работу системы теплоснабжения помогают цифровые технологии. Специальными датчиками оборудовали большую часть котельных.

В 2024 году закупили более 1,8 тыс. единиц коммунальной техники. Эффективность работы по уборке планируют контролировать с помощью системы «Яндекс Go для бизнеса». Сейчас проект в пилотном режиме реализуют в нескольких округах. Подобную систему тестируют и для контроля работы дворников. Запуск системы запланирован на май.

В рамках проекта «Чистый двор» с помощью камер в области выявляют навалы мусора и нарушителей. В ближайшее время создадут единую цифровую платформу, обеспечивающую полный цикл управления отходами. В Единый диспетчерский центр региона будут интегрированы муниципальные диспетчерские службы, объекты ЖКХ и система передачи данных.

В этом году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат, а в 2026-м — 100%. Это позволит сделать голосования прозрачными и отслеживать нарушения.

«Надеемся, что диалог, обратная связь позволит менять систему, и удовлетворенность людей работой УК будет расти», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В форуме участвуют представители восьми колледжей, в которых готовят специалистов для отрасли. В этом году планируется привлечь еще около 6 тыс. человек. Сейчас 26 учреждений среднего профобразования заключили договоры о сотрудничестве с 92 работодателями в сфере ЖКХ.

В рамках форума была открыта выставка коммунальной техники и оборудования. Губернатор ознакомился с ней, а также пообщался с приехавшими на форум студентами колледжей. Он поблагодарил ребят за их разработки.

«Необходимо масштабировать разработки, чтобы можно было производить их на коммерческом потоке, чтобы ваши изобретения, те новации, которые вы придумали, имели еще и экономический эффект», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев открыл стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ в Подмосковье.