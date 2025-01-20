Губернатор Подмосковья отметил важность исключения ошибок при развитии телемедицины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с региональным правительством и главами округов отметил важность недопущения ошибок при развитии телемедицины и напомнил о необходимости поддержания обратной связи с пациентами.

«Мы внимательно относимся ко всему, что касается жалоб, обращений, специфики в системе здравоохранения. Стараемся, чтобы и уровень доверия, и качество оказываемых медицинских услуг заметно менялись», - сказал глава региона.

Он напомнил, что в первичном звене реализуется масштабная программа строительства новых поликлиник и капремонта уже работающих. Важно как можно скорее запустить эти объекты, подчеркнул он.

В прошлом году в области создали централизованные отделения первичной медико-санитарной помощи на дому почти во всех крупных поликлиниках и КДЦ. Также начал работать единый диспетчерский центр приема вызовов на дом. Во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях открыли кабинеты неотложной помощи, работающие семь дней в неделю. Кроме того, запустили 223 кабинета выписки льготных рецептов, расширили сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью и неинфекционными заболеваниями.

В этом году будет расширен перечень выдачи справок без посещения врача до восьми форм. Помимо этого, уже весной все медучреждения области смогут продлевать льготные рецепты через телемедицинские консультации.

«В конце года состоялось большое совещание по телемедицине. Ее возможности, современные технологии заметно разгружают наших врачей. Но ни в коем случае нельзя допустить сколько-нибудь ошибок во вверенном вам направлении», - подчеркнул губернатор.

В 2025 году также внедрят новый алгоритм работы с расписанием врачей. Администраторы будут проводить мониторинг каждые три часа, чтобы держать на контроле свободные окна и маршрутизировать врачей. Невостребованные ячейки автоматически будут переводиться в самозапись.

В декабре на сайте госуслуг региона к форме записи к врачу добавили информационное поле о возможности сделать это по телефону и запустили всплывающее уведомление о прохождении диспансеризации.