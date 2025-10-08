Губернатор Воробьев представил Мишустину умный ошейник для коров на выставке «Золотая осень»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил премьер-министру Михаилу Мишустину специальный умный ошейник для коров в рамках выставки «Золотая осень». Об этом сообщило РИА Новости.
Губернатор пояснил, что устройство позволяет отслеживать, сколько движений совершает животное, оценивать его состояние и не только. Мишустин подчеркнул, что регион всегда отличается своими слоганами. Он назвал текущий слоган «300 тысяч счастливых коров Московской области» мотивационным.
