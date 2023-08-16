Губернатор Подмосковья отметил важность открытия МЦД-3 и МЦД-4 для жителей региона
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» отметил важность открытия МЦД-3 и МЦД-4 для жителей области. По его словам, развитие транспортной системы имеет определяющее значение для качества жизни людей.
«Современный транспорт, комфортный, удобный, доступный – это имеет определяющее значение для качества жизни. Первые два МЦД себя зарекомендовали себя очень хорошо, они популярны, растет количество перевозок», - сказал Воробьев.
Он сообщил, что на днях открывается третий диаметр – чуть раньше срока. После этого планируется запуск четвертого. Открытие диаметров позволит снизить стоимость проезда почти в два с половиной раза – проезд будет стоить 65 рублей, а не 180.
«Все это имеет значение, МЦД-3 – для одного миллиона человек. В перспективе до 2030 года территории, которые получат дальнейшее развитие, будут насчитывать два миллиона человек, только на этом направлении. Конечно, такие проекты очень важны, и мы благодарны президенту за то, что он поддержал этот проект. Каждое такое открытие – это праздник», - заключил губернатор.
Ранее Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.