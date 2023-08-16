Губернатор Подмосковья отметил важность открытия МЦД-3 и МЦД-4 для жителей региона

«Все это имеет значение, МЦД-3 – для одного миллиона человек. В перспективе до 2030 года территории, которые получат дальнейшее развитие, будут насчитывать два миллиона человек, только на этом направлении. Конечно, такие проекты очень важны, и мы благодарны президенту за то, что он поддержал этот проект. Каждое такое открытие – это праздник», - заключил губернатор.