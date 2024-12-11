Губернатор Подмосковья отметил важность работы военных журналистов

«Сейчас особое время. И с 2022 года мы, конечно, уделяем особое внимание военной журналистике. И мы все прекрасно понимаем, что она связана с риском, она связана с отвагой. Она связана с тем, что журналист кроме освещения еще и вдохновляет тех, кто сегодня находится на передовой», - сказал глава региона.

Он отметил, что военные журналисты — это настоящие патриоты, которые, рискуя жизнью, показывают все события, происходящие на передовой.

«Я хочу и поблагодарить, и еще раз подчеркнуть важность этой работы. И, конечно, всегда в каждом уголке страны есть те, кто бескорыстно, по-доброму, дарит какие-то навыки нашим детям. Самые разные. Это может быть военная подготовка, а может быть творчество», - добавил Воробьев.

Также губернатор вручил три премии. Так, лучшим военным корреспондентом был признан Денис Кулага. За лучший репортаж с передовой премию из рук губернатора получил Станислав Бернвальд. Лучшим социальным проектом признали работу Ильи Шадрикова в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк».