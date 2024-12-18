Губернатор Подмосковья отметил важность развития телемедицины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках круглого стола, который прошел в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля, отметил важность развития телемедицины. В мероприятии также приняли участие зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена ковида. Они касаются приказа, позволяющего закрывать больничный дистанционно. Также мы изучили опыт частных медцентров. Хотели бы предложить ряд мероприятий, в том числе нормативных, позволяющих и нам увеличить долю телемедицинских консультаций в первичном звене (сейчас она у нас всего 4,5%)», - отметил губернатор.

Подмосковье предложило сохранить возможность продления и закрытия больничного при ОРВИ и коронавирусу по результатам телемедицинских консультаций, а также распространить ее на больничные по гипертоническим и онкологическим заболеваниям, травмам, уходу за больными, для беременных и в послеродовой период.

Также предлагается переключить на телемедицину продление рецепта, получение направления на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации. Кроме того, предлагается расширить возможности телемедицины на первичном приеме в поликлиниках.

По итогам прошлого года врачи региона провели 1,8 миллиона телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене. С начала этого года — более полутора миллионов. В целом по России за последние пять лет число телемедицинских консультаций увеличилось в 11 раз.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе данного медицинского центра. Договорились об определенных подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую нам поручено президентом создать к 2030 году», - отметила Голикова.

На круглом столе также обсудили организацию телемедицинских консультаций для пострадавших в результате ЧС и в неотложной детской хирургии.

«Мы видим, что в ряде стран после ковида стало меньше телемедицинских консультаций. У нас же, ввиду протяженности территории и благодаря технологическим возможностям, наблюдаем развитие как на федеральном, так и на региональном уровнях. За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе», - рассказал Мурашко.

Детский клинический центр открыли в конце августа. На его базе работает первый центр детской телемедицины Подмосковья. С момента открытия здесь провели пять с половиной тысяч консультаций «врач-врач» и «врач-пациент».

В рамках визита в ДКЦ Воробьев, Голикова и Мурашко осмотрели отделения эндокринологии, реанимации, телемедицины и центр клинических состояний, где пообщались с маленькими пациентами, их родителями и врачами.