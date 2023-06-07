Губернатор Подмосковья отметил важность темы автобусного сообщения
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что автобусное сообщение – это важный вопрос для региона.
«В Подмосковье работают более 8 тысяч автобусов. Регион обновил 2 тысячи автобусов», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям Подмосковья.
В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными.
Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.