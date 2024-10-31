Губернатор Подмосковья передал городским округам 77 новых машин скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Ногинск передал врачам 77 новых машин скорой помощи. Автомобили отправятся в Балашиху, Люберцы, Мытищи, Серпухов и другие городские округа.

По словам главы региона, на следующий год запланирована закупка еще 77 таких транспортных средств. Всего в области сейчас насчитывается 876 машин скорой помощи. Большинство из них — для оказания экстренной помощи (777 автомобилей). Еще 99 машин — реанимобили. За четыре года в Подмосковье заменили 618 автомобилей.

«Во всех машинах устанавливаем современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации: дефибрилляторы, ИВЛ. Со времен пандемии в каждом реанимобиле также есть прибор для сердечно-легочной реанимации Lucas 2», - рассказал губернатор.

Передача автомобилей прошла на территории Ногинской подстанции скорой помощи. Ранее она располагалась в деревянном здании 1917 года постройки. Весной врачи переехали в новое здание площадью четыре тысячи квадратных метров.