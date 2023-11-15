Губернатор: каждый доброволец элитного полка Московской области получит выплату в миллион рублей

Каждый доброволец полка Московской области получит выплату в размере одного миллиона рублей, также бойцы могут рассчитывать на льготы, в том числе кредитные каникулы и сохранение рабочего места, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Полк Московской области — это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. Набор в полк начался в конце октября. В его состав войдут свыше двух тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александром Матовниковым и военкомом Московской области Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, чтобы проверить, как проходит комплектование нового подразделения.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в полк подобран командир, имеющий успешный опыт боевых действий, а также офицеры, которые хорошо знают нюансы военного дела.

«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. <…> Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что лично находится на связи с командиром. Также особое внимание уделяется семьям добровольцев — с ними налажен постоянный диалог. Андрей Воробьев подчеркнул, что близких военнослужащих обеспечат всем необходимым. Речь идет в том числе о местах в детсадах без очереди, социальных услугах для пожилых родителей, трудоустройстве, дополнительном образовании. Также родные бойцов могут рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтеров и всех подмосковных ведомств.

В настоящее время добровольцы полка Московской области проходят первоначальную подготовку. Занятия ведут опытные инструкторы. После завершения комплектования бойцы отправятся на учения с тяжелой техникой и вооружениями, а после боевого слаживания — в зону спецоперации.

Один из бойцов полка Московской области рассказал, что является кадровым офицером. Житель Чехова решил отправиться в зону СВО, поскольку не смог остаться равнодушным к судьбе Родины. В полк мужчину распределили из военкомата, что стало для него дополнительным стимулом. Другой боец, проживающий в Одинцово, рассказал, что для него служба в полку является особой гордостью.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Подмосковье помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции, медикаментов, а также в доставке военнослужащих и перевозке необходимых грузов.

Оставить заявку на службу в полку Московской области можно на сайте контрактмо.рф или чат-боте. Получить консультацию можно по телефону горячей линии — 8-495-990-77-77.

Ранее Андрей Воробьев наградил добровольцев из отряда «БАРС» медалями «За храбрость» второй степени.