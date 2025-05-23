Губернатор Подмосковья: почти 700 единиц современного оборудования закупят для перинатальных центров региона

Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц нового оборудования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования — аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, технику для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 млн рублей», — рассказал губернатор.

В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя шесть перинатальных центров, МОНИИАГ, 24 родильных дома.

Новым оборудованием оснастят семь учреждений: областной перинатальный центр, МОНИИАГ, МОЦОМД, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щелковский перинатальные центры.

У каждого из этих учреждений имеются свои особенности. К примеру, МОНИИАГ специализируется на оказании помощи беременным с заболеваниями бронхо-легочной системы, а МОЦОМД — женщинам с пороком сердца. Все эти учреждения оснащены самым современным оборудованием для диагностики, реанимации, анестезиологии.

В Подмосковье доступны все виды родов. Особенной популярностью в последнее время пользуются партнерские — их выбирают более 41,5% пар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».