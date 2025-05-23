Губернатор Подмосковья: почти 700 единиц современного оборудования закупят для перинатальных центров региона
Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке техники для перинатальных центров
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц нового оборудования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования — аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, технику для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 млн рублей», — рассказал губернатор.
В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя шесть перинатальных центров, МОНИИАГ, 24 родильных дома.
Новым оборудованием оснастят семь учреждений: областной перинатальный центр, МОНИИАГ, МОЦОМД, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щелковский перинатальные центры.
У каждого из этих учреждений имеются свои особенности. К примеру, МОНИИАГ специализируется на оказании помощи беременным с заболеваниями бронхо-легочной системы, а МОЦОМД — женщинам с пороком сердца. Все эти учреждения оснащены самым современным оборудованием для диагностики, реанимации, анестезиологии.
В Подмосковье доступны все виды родов. Особенной популярностью в последнее время пользуются партнерские — их выбирают более 41,5% пар.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».