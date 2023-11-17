Губернатор Подмосковья: почти пять тысяч многоквартирных домов приведут в порядок за три года

В Подмосковье за три года планируют привести в порядок более 4,5 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, открывая VIII Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, который прошел в Доме правительства Московской области.

«Мы собрались, чтобы обсудить тему, которая касается абсолютного большинства наших жителей. Уверен, что с каждым годом подрядчик, который действует в партнерстве с Фондом капремонта, становится все более профессиональным, с большими компетенциями. Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно — и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт», — сказал губернатор.

По словам губернатор, планируется также предоставить те предложения, которые позволят работать наиболее результативно и по программам Фонда капитального ремонта, и по разным направлениям ЖКХ. Программу капитального ремонта, которая является самой масштабной в России, в Подмосковье реализуется с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в нее вошли 44 тысячи. Работы провели уже в 17 тысячах МКД. На протяжении трех лет дома также оснащаются датчиками загазованности ГазКонтроль. В планах установить еще более 83 тысяч таких приборов.

В регионе также активно обновляют лифты, в ближайшие годы планируется заменить еще более 1,1 тысячи.

«Хочу сказать слова благодарности команде Андрея Юрьевича Воробьева, мы уже не в первый раз проводим масштабные мероприятия на территории Московской области и всегда они очень хорошо организованы. Желаю успехов Подмосковью во всех направлениях», — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

В Московской области также реализуются эффективные практики по проведению ремонта, например, комплексный подход, в рамках которого наряду с фасадами и крышами, обновляют подъезды, благоустраивают дворовые территории. Регион также первым начал использовать правило «трех ключей» при приемке выполненных работ. Акт обязательно подписывает в том числе старший по дому, представляющий интересы всех жильцов. Помимо этого, на проведение работа оказывает влияние цифровизация.

Отметим, что Подмосковье также принимает участие в восстановлении инфраструктуры в новых регионах России.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.