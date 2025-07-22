Губернатор Подмосковья проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске и пообщался с его воспитанниками — детьми участников и ветеранов СВО.

«Это уникальное место, которое очень нравится детям. Здесь своя атмосфера. Сейчас идет уже четвертая смена, всего их шесть. И уже думаем, как в следующем году организовать еще больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Он рассказал, что в Подмосковье насчитывается около 130 детских лагерей, и поблагодарил педагогов, работающих в учреждениях.

«Здесь проходят практику студенты педагогических вузов, а также в этом году работают наши спасатели — учат ребят завязывать узлы самоспасения, оказывать первую помощь и т. д. Все это, безусловно, важно и, самое главное, нравится детям», — добавил Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В этом году в лагере пройдет шесть тематических смен по 14 дней каждая. Для ребят организовали кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, занятия спортом.

Сейчас идет спортивная смена «Юные олимпийцы». В ее рамках для детей проводят встречи с известными спортсменами, тематические квесты, мастер-классы, соревнования.

Этим летом в лагере при поддержке МЧС впервые организовали большой палаточный лагерь, где спасатели обучают ребят оказанию первой помощи и правилам поведения в случае ЧС.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В рамках визита в лагерь губернатор ответил на вопросы детей о своих увлечениях, любимых книгах.

«Руководить регионом — это сложно, большая ответственность, но, безусловно, это очень почетно. И вознаграждением служит доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены — может быть, это дорога, может быть, школа или другие важные для вас или ваших близких вещи», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

После обеда ребятам раздали мороженое от команды губернатора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе по трансформации подмосковных домов культуры. В ней примут участие 50 учреждений.