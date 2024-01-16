Губернатор Подмосковья пообщался с жителями Солнечногорска, в чьих домах были проблемы с отоплением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Солнечногорска, в чьих домах были проблемы с отоплением. Для решения проблемы в муниципалитете установили мобильные блочно-модульные котельные. Сейчас в 52 домах и соцобъектах снова тепло.

«Также сделали и в Воскресенске. Еще нам помог Питер — дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На ГЭМЗ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают, и очень надеюсь, что вы почувствовали разницу», - отметил губернатор.

Утечки на сетях устранили, и котельная работает штатно. На объекте планируется очистить фильтры ГВС. Также ведутся работы по гидравлике, чтобы обеспечить больший перепад давления на трассе по Ленинградской и Красной.

Губернатор также навестил жительницу дома №32 на Колхозной улице Екатерину Козелкову. Она рассказала, что в доме тепло, но есть проблемы с ГВС. Воробьев ответил, что специалисты «Газпром теплоэнерго» занимаются заменой фильтров, чтобы повысить температуру воды.

Глава региона посетил и детсад №10, где из-за аварии на котельной тоже отключилось отопление. Сейчас в учреждении тепло. Всего из 63 образовательных учреждений округа штатно работают 59, в трех есть дежурные группы, а гимназия №6 открылась для старшеклассников. Губернатор посетил также лицей №7. Сейчас температура в помещениях этого учреждения составляет около 20 градусов.

«Я стараюсь всегда быть на стороне жителей, следую принципу — житель всегда прав. Мы в Солнечногорске получили много сигналов по отоплению. Я поручил в течение двух суток привезти сюда БМК, чтобы ситуацию стабилизировать», - сказал Воробьев.

Он отметил, что из бюджета будут выделены дополнительные средства на капремонт пострадавших домов.

Жительница дома №125 по Красная улице попросила сдвинуть сроки утепления дома с 2025 года на текущий. Воробьев ответил, что вопрос уже на рассмотрении. Жители Рекинцо попросили рассмотреть возможность модернизации теплосетей. В этом году «Газпром теплоэнерго» заменит три километра сетей от котельной и те, на которых произошли аварии.

Глава Минэнерго региона Александр Самарин рассказал, что котельную в микрорайоне Выстрел скоро передадут муниципалитету, после чего начнется ее модернизация. Работы завершат к следующему отопительному сезону. Министр также отметил, что в мае-июне заменят насосы на котельной в Алабушево.

В микрорайоне Центральный, где жители тоже жаловались на отопление, 17 домов признали аварийными. Губернатор сообщил, что с апреля начнется переселение жильцов этих зданий. Расселить осталось 101 помещение. Дом под переселение на Рекинцо-2 уже в высокой степени готовности, достроить его планируется в марте. Для жителей, которые не готовы переезжать в другой микрорайон, закупят квартиры на вторичном рынке.