Губернатор Подмосковья поприветствовал делегацию Ямало-Ненецкого АО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал делегацию Ямало-Ненецкого АО во главе с губернатором региона Дмитрием Артюховым. В рамках визита делегации ЯНАО представили лучшие практики Подмосковья, в том числе работу ЦУР и Инфоцентра.

«Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно, было о чем задуматься. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом», — сказал губернатор Подмосковья.

Он отметил, что в крупном регионе важно максимально автоматизировать процессы во всех сферах жизни. В этом помогают современные технологии и искусственный интеллект. В Подмосковье реализуется уже 67 проектов с использованием нейросетей, еще 15 планируется запустить в этом году.

ЦУР Подмосковья начал работать в 2018 году. По поручению президента России Владимира Путина эту практику растиражировали на все регионы страны. В подмосковном ЦУР работают 80 специалистов, представляющих 20 региональных ведомств. За все время работы центра было успешно решено почти 11 млн проблем.

Информационный центр создали в 2023-м. Его цель — координация работы пресс-служб областных ведомств, администраций округов и СМИ. В центр поступает вся информация из социальных медиа. Сотрудники создают новости, загружают их в уникальную систему «Терминал» и распространяют по редакциям.

«Московская область — один из передовых регионов по многим управленческим практикам, всем ключевым направлениям социально-экономического развития. В сфере современных информационных решений, развития искусственного интеллекта у вас точно есть чему поучиться. По многим направлениям вы — первые в стране, за вами тянутся», — сказал Дмитрий Артюхов.

ИИ-проекты в Подмосковье внедряются в самые разные сферы. К примеру, сейчас разрабатывается ИИ-агент для юристов, который будет следить за выходом изменений в федеральных нормативно-правовых актах и готовить проекты постановлений.

Также ИИ оборудованы более 80,6 тыс. камер видеонаблюдения. Они следят за состоянием дворов, контейнерных площадок, соблюдением правил безопасности на транспортных объектах.

Система «Умный ФОК» анализирует загрузку спортивных объектов и помогает выстраивать расписание. Кроме того, ИИ проверяет документы, прикрепленные к заявлениям на региональном портале госуслуг. За четыре года экономический эффект от использования ИИ-технологий составил более 2,5 млрд рублей.

Гости также ознакомятся с работой Центра содействия строительству. Он был создан в 2017 году. Сегодня в нем работают порядка 75 человек более чем из 20 ведомств. На сопровождении ЦСС сейчас около 6 тыс. проектов.

В строительной сфере ИИ формирует цифровые дорожные карты и позволяет согласовывать онлайн топографические планы, проектную и рабочую документацию с ресурсоснабжающими организациями. Планируется запустить сервис «Смартчек» для проверки документов.

Кроме того, делегации расскажут о трансформации в управлении коммунальным хозяйством Подмосковья, в том числе о работе Единого центра управления ЖКХ и использовании умных датчиков на коммунальных объектах. Помимо этого, гости посетят реабилитационный центр «Ясенки», ДНКЦ им. Л. М. Рошаля, Технолицей им. В. И. Долгих, «Мытищинскую теплосеть», музей «Новый Иерусалим» и другие знаковые места.

