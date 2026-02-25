Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой администрации президента Белоруссии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым и Чрезвычайным и Полномочным послом в России Юрием Селиверстовым. В рамках нее они обсудили сотрудничество в сфере экономики, науки, образования, культуры и не только. В конце 2023 года делегация Подмосковья во главе с Воробьевым посетила с рабочим визитом республику.

«Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школах. Также и профессиональное образование — тема, которая требует сегодня особого внимания», — сказал губернатор.

Подмосковье является лидером в России по объему товарооборота, экспорта и импорта с республикой. С 2019 по 2024 годы товарооборот составил более 7,1 млрд долларов, за девять месяцев 2025 года показатели увеличились почти на 30%. Белоруссия является одним из основных внешнеэкономических партнеров области.

«Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация. Уже более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. И в рамках подписанной по итогам вашего визита программы на 2024–2028 годы еще десятки компаний находятся в активном взаимодействии», — сказал Крутой.

Одним из реализованных проектов между сторонами стал завод по производству волоконно-оптического кабеля «Белтелекабель» в Воскресенске, регион выделил под него земельный участок без торгов, предоставил льготный заем по линии подмосковного Фонда развития промышленности и промышленную ипотеку. Предприятие уже вышло на полную мощность, ежемесячно здесь выпускается более 1,3 тыс. км кабеля, создано 85 рабочих мест.

Среди других проектов — строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по выпуску, хранению и отгрузке бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий в Наро-Фоминском округе. Кроме того, мытищинский «Метровагонмаш» поставил Минскому метрополитену 20 современных вагонов метро «Минск-2024», в 2026 году планируется предоставить еще 15 и так далее.

Также активно развивается гуманитарное сотрудничество и военно-патриотическое воспитание, в рамках них проводятся международные встречи школьников, игры и форумы («Юнармия, вперед!», проектная школа «Здравствуй, Россия!»). В сфере образования было заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и белорусскими учебными заведениями.

