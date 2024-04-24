Губернатор Подмосковья поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе. Он напомнил, что 95% возгораний происходят по вине человека.

«Костры, травяные палы — все это представляет собой угрозу и требует технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду. Наверное, все мы слышали о том, что прогнозируется жаркое лето, и весна у нас, мы видим, идет с опережением температурного режима. В преддверии больших майских праздников будет большой запрос на шашлыки, отдых в лесу. Мы должны быть во всеоружии», - подчеркнул глава региона.

В прошлом году в регионе к ответственности привлекли более тысячи нарушителей пожароопасного режима. В области уже сформировали списки с конкретными маршрутами и локациями на текущий сезон.

Также ситуация контролируется с помощью цифровых сервисов. С 15 апреля через сервис «Проверки Подмосковья» держат на контроле работу инспекторов Комлесхоза региона. Также перенимается опыт по идентификации личности на железнодорожных станциях.

«Кроме того, внедрим в приложение «Народный инспектор» дополнительную категорию «Костер в лесу». И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору», - рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Помимо этого, на лесных территориях устанавливают фотоловушки, которые работают в круглосуточном режиме.

В области оборудовано 1,2 тысячи бесплатных мест отдыха в лесах. Все они нанесены на интерактивную карту. В планах — добавить на нее зоны для пикников.