Губернатор Подмосковья поручил врио главы Раменского активно налаживать коммуникации

«Еще одно кадровое назначение касается Раменского городского округа — большого, важного, с предприятиями, с большой территорией. Округ сложный, со своими особенностями, и я прошу Николая Ханина активно встречаться с жителями, с руководителями разных подразделений — школа это или здравоохранение. Если будет изначально правильно выстроенная коммуникация, то вероятность успеха очень велика», — сказал губернатор в ходе еженедельного совещания с правительством региона и главами округов в режиме ВКС.

Андрей Воробьев напомнил, что в сентябре восток и юго-восток Подмосковья ожидает большое событие — запуск МЦД-3 и 4. И все вопросы, связанные с реализацией этого большого инфраструктурного проекта, необходимо разъяснять жителям, не избегая сложных моментов. Например, тех, что касаются возведения железнодорожных мостов через пути.

Николай Ханин назначен врио главы Раменского городского округа 7 июня. До этого назначения он работал в должности первого заместителя главы администрации округа.

Ханин родился в 1976 году в Подмосковье в семье медиков, окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «экономист». С 2021 года возглавлял администрацию Каширы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве региона. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик возглавит профильный блок регионального правительства.