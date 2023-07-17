Воробьев: министр транспорта Подмосковья возглавит профильный блок в правительстве региона

В ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов в режиме ВКС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о дальнейшем развитии транспортного блока региона.

«Прошу рассмотреть кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства региона в ранге министра на направление, связанное с транспортом», — сказал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что ежегодно из регионального бюджета выделяются значительные ресурсы для помощи льготникам, которые ездят на общественном транспорте. Это важно для старшего поколения, студентов, детей. Эффективность работы в этом блоке может дать огромный как социальный — считай политический эффект, так и экономический, уверен губернатор.

«Вы, Алексей Дмитриевич, проделали большой путь по ведению этого важного для любого региона направления. Очень рассчитываю на то, что вы и команда, которую предстоит сформировать, внедрите все самые современные мероприятия, которые позволят нам обеспечить эффективность работы транспортного блока», — сказал губернатор, обращаясь к Гержику.

До этого момента Алексей Гержик возглавлял Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.