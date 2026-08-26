С опережением графика: в Луховицах полным ходом идут работы по благоустройству привокзальной площади

Бригада подрядчиков в рекордные сроки — всего за неделю — полностью демонтировала старое плиточное покрытие, которое прослужило более десяти лет и за это время изрядно обветшало. Помимо этого, специалисты выполнили разбивку и проектировку участка, установили бордюры, обозначив границы пешеходных зон и мест для будущего озеленения. По словам самих рабочих, никаких серьезных сложностей в ходе работ не возникает.

«На самом деле, никаких сложностей здесь нет. Все сложные работы уже преодолены. Выполнены демонтажные работы по покрытиям. Ребята сделали контур всех тротуаров. Сейчас идет подготовка по песчаной подушке, поэтому все самое сложное позади. Мы сейчас будем разбивать места под электроснабжение и электроосвещение, а также под видеонаблюдение. И дальше будем прокладывать линии, чтобы подключаться к новым опорам освещения», – сказал инженер проекта Норик Акопян.

Масштабный проект благоустройства привокзальной территории впечатляет размахом. По завершении всех этапов эта часть города изменится до неузнаваемости. Примечательно, что идею обновления активно поддержали сами луховичане — именно они выбрали этот объект для приоритетного благоустройства в ходе открытого Всероссийского голосования в 2025 году. Более того, жители не остались в стороне и на этапе обсуждения проекта, внося свои предложения по облику будущей зоны отдыха.

«Мы делаем новое покрытие. У нас будут новые участки с озеленением, интерактивный экран, на котором будет отображаться и расписание наших автовокзалов, и достопримечательности нашего города, то есть это будет изюминка на этой площади. Здесь у нас будет декоративное освещение, видеонаблюдение, чтобы сохранить то, что мы делаем. И, конечно, добавим нотку озеленения. Здесь будут посажены новые деревья, кустарники, и мы по центру посадим голубую ель, которую мы будем украшать на наши новогодние праздники», – сообщила начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации округа Луховицы Анна Сливкова.

На протяжении последних лет площадь перед автовокзалом, которая по праву считается визитной карточкой Луховиц, выглядела удручающе. Плиточное покрытие местами раскрошилось и превратилось в опасные участки, а само пространство было оформлено крайне скромно: несколько скамеек, урн, фонарных столбов и пара небольших цветников — вот и все убранство. Новый проект призван кардинально изменить ситуацию.

«Ранее наполнения практически не было никакого, чтобы здесь можно было отдохнуть и наблюдать какие-то красивые виды. А теперь у нас здесь появятся качели, лавочки, урны. У нас будет озеленение, то есть, на мой взгляд, площадь станет достаточно привлекательной», – отметила Анна Сливкова.

Привокзальная площадь в Луховицах состоит из двух частей. Помимо основной территории непосредственно у автовокзала, в нее входит ярмарочная площадка по соседству. Ее обновление подрядчики планируют начать в сентябре. Полное завершение благоустройства по контракту намечено на ноябрь текущего года. Однако строители взяли хороший темп и уверенно идут с опережением графика, поэтому есть все основания полагать, что площадь преобразится раньше заявленного срока.