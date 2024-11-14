Губернатор Подмосковья посетил Климовский трубный завод

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Климовский трубный завод, расположенный в Подольске. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«КТЗ — крупнейший в Европе завод, где производят полимерные трубы. Под землей они могут прослужить несколько десятков лет — как правило, для горячей воды и отопления это 25-30 лет, а для холодной — до 50 лет», — написал губернатор.

По его словам, трубы изготавливают из отечественных полимеров, производство является безотходным. На заводе выпускают более 65 тысяч тонн продукции ежегодно. Здесь работают 733 человека. Произведенные трубы использовали, например, при строительстве Мытищинской хорды.

Воробьев добавил, что завод наладил сотрудничество с «Подольским колледжем им. А. В. Никулина» и колледжем «Московия», чтобы обеспечивать себя кадрами. Наиболее востребованы здесь слесари, металлообработка, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.