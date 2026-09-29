Не в этом месяце: аналитик прогнозирует, когда цены на топливо пойдут вниз

Резких перемен в ценах на топливо в октябре ждать не стоит. Так считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Своим прогнозом он поделился с Финансами Mail.

По мнению эксперта, основная причина подобной тенденции — инерция рынка. Она не позволяет ситуации измениться быстро. Закономерность здесь такая: предложение растет, рынок насыщается, обстановка стабилизируется. Вслед за этим средние цены начинают снижаться.

Эксперт обратил внимание, что снижение происходит не везде. На заправках вертикально интегрированных компаний стоимость топлива остается неизменной. Впрочем, как считает специалист, она и не поднималась сильно — росла примерно на уровне инфляции. То есть темпы были такими же, как в предыдущие годы. Однако и падения цен там не будет.

«А вот на независимых АЗС при стабилизации ситуации на рынке происходит снижение цен, потому что у них и рост был очень сильный еще с первой волны кризиса. Цены на независимых АЗС на пике зачастую были в два раза выше, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. И в середине лета, когда ситуация более-менее нормализовалась на топливном рынке, мы увидели, что цены на независимых АЗС пошли вниз, причем довольно быстро — по 1,2−1,5% в неделю. Но как только началась вторая волна, именно у них цены опять повысились», — рассказывает аналитик.

По мнению эксперта, оптовый рынок, где закупаются независимые АЗС, очень чувствителен к дефициту. Если объемы предложения нормализуются, а НПЗ выйдут из ремонта и не будут простаивать, рынок насытится. Тогда цены на независимых заправках приблизятся к уровню вертикально интегрированных компаний.

«Но произойдет ли это в октябре, сказать сложно. Скорее всего, нет. На стабилизацию будет влиять снижение потребления бензина, потому что у нас зимой потребление бензина значительно ниже, чем летом. Поэтому сейчас постепенно будет снижаться объем потребления, и это будет приводить к тому, что рынок все-таки стабилизируется. Вот такую динамику следует ожидать», — заключает Юшков.

Ранее сообщалось, что водителям раскрыли простой способ проверить качество бензина на АЗС.