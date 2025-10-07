Губернатор Подмосковья посетил обновленный лесопарк «Банный лес» в Красноармейске

В Красноармейске Пушкинского округа после благоустройства открыли лесопарк «Банный лес». Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил его и пообщался с местными жителями, которые ждали обновления места отдыха.

«Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время. Приятно, что деткам нравится. Хочу сказать, что в городском округе Пушкинский у нас реализуется заметная программа по благоустройству, и не только в Красноармейске – следующий этап большого Ивантеевского парка (открыт в июне), и все, что касается самого города Пушкино. Это очень востребовано. Знаем, что жители всегда ждут новых возможностей», – отметил губернатор.

По его словам, в общей сложности в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов – 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках и так далее. Работы в том числе проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Красноармейске благоустройство велось в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». На площади 27,3 га обустроили новые пешеходные маршруты, зоны отдыха со скамейками и защитными навесами, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк, сделали освещение, установили камеры видеонаблюдения и не только.

«Нам сделали отличный парк. Мы постоянно сюда приходим с детьми. Сейчас старшие в саду, а когда выходные – все вместе тут гуляем. Классные площадки, скейт-парк построили, освещение, что немаловажно. Даже комната матери и ребенка есть. Здесь очень здорово!», - поделилась местная жительница, молодая мама Екатерина Травникова.

Торжественное открытие парка прошло в минувшую субботу. Тогда для местных жителей провели забег «Первый шаг в Банном лесу», в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

В этом году в округе также прошло благоустройство второй очереди городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке (15 га) и сквера на Московском проспекте в Пушкино. Специалисты продолжают работы на набережной озера Травинское, – их завершат до конца 2025-го. В 2026-м завершится благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.

