Губернатор Подмосковья посетил парад Победы
Андрей Воробьев с семьей посетил парад Победы
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей посетил парад Победы в столице. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Сегодня вместе с сыновьями были на параде Победы. Для них, как и для каждого из нас, это возможность прикоснуться к истории, увидеть мощь и единство нашей страны. Помним, гордимся! С Днем Победы!» — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что глава региона встретился с ветеранами области и поздравил их с 9 Мая.