Губернатор Подмосковья посетил выставку инновационных технологий в педиатрии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с президентом Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия и председателем комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Леоновым осмотрел выставку инновационных технологий в педиатрии с интерактивными площадками для отработки практических навыков, которая проходит в рамках VI Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он открылся в Доме правительства Московской области.

«Здесь представлены все новейшие технологии, которые были внедрены в 2024 году. В выставке участвуют учреждения третьего уровня, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям. И каждое из учреждений, а это и НИКИ детства, и Детский клинический центр имени Рошаля, и Московский областной центр охраны материнства и детства, и Московский областной перинатальный центр и Московский областной хоспис (для детей) — представляют те технологии, которые они используют в своей ежедневной практике», — отметила председатель научно-организационного комитета съезда, директора НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

По ее словам, среди новинок НИКИ детства на выставке представили атлас редких болезней. Кроме того, завод «Исток» во Фрязино выставил клиническое оборудование, которое помогает детям с ДЦП, постинсультом и двигательными нарушениями. На выставке также показали мобильные приложения, которыми пользуются и дети, и родители.

Съезд педиатров проходит с 3 по 5 сентября, участие в нем принимают порядка 1 тыс. делегатов из 45 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В программе — симпозиумы с участием экспертов из России, США, ОАЭ, Турции, Белоруссии и других государств.

