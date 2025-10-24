Губернатор Подмосковья: пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске получат выплаты

Пострадавшие в результате атаки дрона в Красногорске получат выплаты. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадавшие получат от 100 до 500 тыс. руб., а владельцы поврежденных квартир — до 2 млн руб.

«Пока администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Надеемся, что жители как можно скорее смогут вернуться к себе домой. Сейчас там укрепляют конструкции и производят уборку. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись домой», — рассказал губернатор.

Минувшей ночью из-за атаки дрона в Красногорске был поврежден жилой дом № 1 на бульваре Космонавтов. Серьезно пострадали три квартиры. Их собственникам положена выплата в размере 100 тыс. руб., а также после оценки ущерба — еще до 2 млн руб. от округа.

По словам губернатора, пять человек, в том числе ребенок, получили травмы. 8-летнего мальчика незамедлительно доставили в ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Врачи успешно удалили инородные тела из ран. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Еще трое пострадавших находятся в травматологическом отделении Красногорской больницы. Кроме того, одна женщина сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

Альпинисты начали демонтировать поврежденные элементы фасада и конструкций в трех пострадавших квартирах. Сроки возвращения в них жителей определят по завершения работ и оценки состояния помещений. Также управляющая компания проводит поквартирный обход и принимает заявки от жителей, в квартирах которых выбило окна и была повреждена облицовочная плитка.

В июле губернатор сообщил, что в пяти округах региона были сбиты 11 беспилотников.