Губернатор Подмосковья рассказал об атаке беспилотников в пяти округах

Ночью в пятницу, 18 июля, Подмосковье подверглось атаке беспилотников, в результате силы ПВО сбили 11 дронов над пятью округами — в Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — написал он.

По словам Воробьева, в результате были повреждены фасады и остекление двух частных домов в коттеджном поселке Рязанцы в Сергиево-Посадском округе, а также разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома в в деревне Марьино, ул. Центральная, д. 6 (Солнечногорск).

Губернатор добавил, что на месте происшествий работают все службы. Он добавил, что владельцам пострадавшего имущества окажут помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.