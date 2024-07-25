Губернатор Подмосковья поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ c юбилеем и вручил военнослужащим награды
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ c юбилеем и вручил военнослужащим награды. Подразделение было сформировано 30 лет назад в Кубинке на базе 218-го отдельного батальона спецназначения и 901-го отдельного десантно-штурмового батальона.
«Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днем образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение», - обратился глава региона к бойцам.
Он также выразил благодарность филиалу Фонда «Защитники Отечества» за объединение жен и семей офицеров.
Командир 45-й бригады, гвардии генерал-майор Вадим Паньков был удостоен звания «Почетный гражданин Московской области». Он поблагодарил команду губернатора за поддержку семей военнослужащих.
Воробьев также вручил Ордена «За доблесть и мужество», посетил музей в местном КДЦ и передал десантникам-спецназовцам необходимое снаряжение.