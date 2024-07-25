Губернатор Подмосковья поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ c юбилеем и вручил военнослужащим награды

«Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днем образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение», - обратился глава региона к бойцам.