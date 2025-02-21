Губернатор Подмосковья поздравил фельдшеров с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил фельдшеров региона с профессиональным праздником. Он отметил, что в Подмосковье работают более 5,7 тыс. таких специалистов.

«Спасибо за заботу о людях, за то, что всегда первыми приходите на помощь», - написал губернатор.

Глава региона рассказал о нескольких фельдшерах региона. В их число вошел заведующий ФАПом «Светлые горы» Красногорской больницы Олег Алешков. Медик ездил в Курскую область, вывозил детей из приграничных сел и деревень, помогал раненым после теракта в Crocus City Hall.

Алексей Антропов уже более 20 лет работает в службе скорой помощи. В 2022 году был награжден знаком «Подмосковный фельдшер». Специалист тоже принимал активное участие в ликвидации последствий теракта в Красногорске.

Сергей Шварев работает старшим фельдшером реанимационной бригады в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля, помогая маленьким пациентам в экстренных ситуациях.

Наталья Попова три года работает фельдшером в Домодедовской больнице, а также выезжает на дом и проводит консультации онлайн. Кроме того, она участвует в региональной программе «Наставничество».

Никита Казаков — заведующий Вертлинским ФАПом в Солнечногорской больнице. Более восьми лет проработал в службе скорой помощи и в детской поликлинике Солнечногорска.

Екатерина Зотова работает фельдшером скорой помощи Куровской подстанции. Принимает участие в программе «Земский фельдшер».

«Мы хотим, чтобы работа в Московской области для наших медиков была комфортной и интересной, поэтому предлагаем различные меры поддержки: от компенсации аренды жилья до «Социальной ипотеки». Спасибо, что выбираете Подмосковье. С праздником, крепкого здоровья и благополучия каждому!» - поздравил губернатор специалистов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, сколько медиков нашли работу в Подмосковье по программе «Приведи друга».