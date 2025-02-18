Андрей Воробьев рассказал, сколько медиков нашли работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

С начала 2025 года работу в Подмосковье в рамках программы «Приведи друга» нашли почти 70 медработников, включая медсестер, фельдшеров скорой, участковых терапевтов и так далее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С этого года в регионе повысили премию для сотрудников, помогающих привлекать коллег, они могут получить до 128 тыс. рублей.

«С этого года мы начинаем работу по достижению новых национальных целей развития. Как подчеркнул президент [России Владимир Путин], они сформированы из растущих запросов и потребностей жителей. Неизменным приоритетом, безусловно, остается доступная и качественная медицина. <…> Мы в поиске лучших и стараемся поддерживать тех, кто также включен в эту работу», — отметил губернатор.

Наибольшее число медиков привлекли в Красногорске, Одинцово, Сергиево-Посадском округе, Электростали. Так, например, четырех медсестер удалось привлечь по программе в Видновский перинатальный центр, хирурга — в Зарайскую больницу. В Ступинской детской поликлинике появился новый педиатр Анастасия Милюкова из Мордовии, ее пригласила бывшая коллега Марина Майлыкина.

«Мы с Мариной вместе работали. Она мне позвонила и рассказала, что в Подмосковье есть такая программа «Приведи друга» — все тонкости, нюансы. Я посоветовалась с семьей, и вместе мы решили переехать. Конечно, большое подспорье, что есть служебное жилье, опять же подъемные. Это очень важно при переезде», — поделилась Милюкова.

Напомним, что в Подмосковье медработникам предлагают и другие меры поддержки, подробности о них размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.