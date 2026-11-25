В Нижегородской области средняя стоимость подержанного автомобиля премиум-класса снизилась до ₽2,9 млн. Итоги первых десяти месяцев 2026 года и изменения покупательских привычек проанализировали эксперты сервиса Авито Авто, передает ИА «Время Н» .

За январь — октябрь 2026 года премиальные машины с пробегом в регионе подешевели в среднем на 5,5% — до ₽2,9 млн. Сильнее всего за год просели в цене модели Land Rover — сразу на 18,4%, до ₽2,4 млн. Подержанные EXEED стали доступнее на 8,7% (₽2,3 млн), а Volvo — на 6,6% (₽2,2 млн).

В рейтинге самых востребованных люксовых брендов среди нижегородцев первую тройку составили BMW, Audi и EXEED, следом расположились Mercedes-Benz и Lexus. Если смотреть на конкретные модели, то лидерство захватили:

BMW X3 со средней ценой ₽4 млн;

Audi Q5 — ₽2,2 млн;

EXEED VX — ₽2,7 млн;

EXEED TXL — ₽2,3 млн;

EXEED LX — ₽1,8 млн.

В десятку популярных вариантов также попали Lexus RX (₽2,7 млн), BMW X5 (₽4,2 млн), Audi Q3 (₽1,5 млн), Land Rover Discovery Sport (₽2,2 млн) и BMW X1 (₽2,8 млн).

Сам процесс покупки дорогих машин по всей стране заметно смещается в интернет, хотя полностью оформлять сделку дистанционно пока готовы лишь 12% клиентов. Большинство выбирает гибридный формат: подбор и проверку проводят в сети, а на финальное оформление приезжают лично. По словам директора по развитию транзакционных сервисов Авито Дмитрия Иванова, в сервисе Селект за десять месяцев число сделок с авто с пробегом взлетело на 86% год к году, предложение прибавило 33,5%, а спрос — 7,3%. В сегменте новых автомобилей сделки выросли на 17%, число объявлений — на 21%.

Особое внимание перед покупкой водители уделяют прозрачности истории машины: в 2026 году онлайн-сервисами проверки пользуются 96% опрошенных. Как уточнил Дмитрий Иванов, в премиальном сегменте доля проверок через Автотеку достигла 64% (против 57% в массовом сегменте), а число заказанных отчетов с января по октябрь выросло на 24% по сравнению с прошлым годом — покупатели стремятся заранее исключить скрытые риски.