Губернатор Подмосковья поздравил Физтех-лицей им. Капицы с юбилеем
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы с юбилеем: учреждению исполнилось десять лет. Также в этом году отмечается 130-летие со дня рождения ученого Петра Капицы.
«Сегодня приехал сказать спасибо за труд и передать благодарность учителям. За десять лет наш Физтех-лицей стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС и впервые за всю историю обогнал бессменного лидера — лицей МГУ», - рассказал губернатор.
Он напомнил, что учреждение является абсолютным лидером в региональном рейтинге. В нем обучаются более 1,1 тысячи ребят. Большинство выпускников — 75% — решили поступать в МФТИ. Учащиеся лицея ежегодно становятся победителями и призерами олимпиад разных уровней.
«Нам удалось собрать сильную команду педагогов под руководством директора Марины Геннадьевны Машковой. Мы также создали при Физтехе Технопарк, где ребята могут проводить эксперименты для своих проектов», - добавил губернатор.