Губернатор Подмосковья поздравил Физтех-лицей им. Капицы с юбилеем

«Сегодня приехал сказать спасибо за труд и передать благодарность учителям. За десять лет наш Физтех-лицей стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС и впервые за всю историю обогнал бессменного лидера — лицей МГУ», - рассказал губернатор.