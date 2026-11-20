Приготовление «Селедки под шубой» на семью из четырех человек обойдется дороже в 2026 году. Такие данные приводит Сиб.фм со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».

За год набор продуктов для классического праздничного салата в среднем обойдется в ₽317. Больше всего на итоговый ценник повлияло подорожание ингредиентов: майонез прибавил 8%, а сельдь, картофель и свекла выросли в цене на 7% каждая. В социальных сетях жители активно выкладывают чеки и прикидывают, во сколько теперь обходятся привычные блюда к столу.

Впрочем, на фоне других новогодних хитов «шуба» все еще выглядит скромнее. Тот же оливье с вареной колбасой на четверых потянет примерно на ₽609 — почти вдвое дороже традиционного слоеного салата.