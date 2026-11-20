64-летний российский певец Григорий Лепс в разговоре с ведущим Герой Иващенко сделал признание о личной жизни, пишет VOICE. Народный артист РФ заявил, что у него есть дети на стороне.

По словам Лепса, таких детей ему не «предъявляли». Он отметил, что что-то подобное было, но он не придал этому серьезного значения.

«Дети-то есть на стороне, это точно. А чтобы кто-то предъявлял — нет», — сказал артист.

По открытым сведениям, у Лепса есть четверо детей. Дочь Инга, которой сейчас 42 года, родилась в первом браке со Светланой Дубинской. Вторая бывшая жена Анна Шаплыкова родила от него дочерей Еву (24 года) и Николь (19 лет), а также сына Ивана (16 лет).

В прошлом году Лепс состоял в отношениях с Авророй Кибой, которая моложе его на 43 года. Пара готовилась к свадьбе, но в январе девушка сообщила о расставании.

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