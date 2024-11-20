Губернатор Подмосковья поздравил педиатров с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником. Он поблагодарил врачей за выбор этой профессии делом своей жизни.

«Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» - обратился глава региона к медикам.

Губернатор также рассказал о нескольких представителях этой профессии, работающих в подмосковных учреждениях. В их числе сотрудник Солнечногорской детской больницы Юрий Тимохин. Врач в профессии уже 42 года. Марина Комиссарова — врач в третьем поколении из Санкт-Петербурга. Сейчас она работает педиатром в детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Наталья и Игорь Лещишины трудятся в Сергиево-Посадской больнице. Наталья — педиатр-гастроэнтеролог, Игорь — заведующий отделением детской хирургии.

Всего в Подмосковье работают более двух с половиной тысяч педиатров, отметил губернатор. Для привлечения новых врачей в области реализуются различные меры поддержки.