Губернатор Подмосковья поздравил с днем рождения ветеранов ВОВ

Губернатор Московской области поздравил с днем рождения ветеранов Великой Отечественной войны Марию-Луизу Диес и Марию Сердюк, которым исполнилось 100 и 102 года соответственно. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«От всей души желаю Марии-Луизе Диес и Марии Анисимовне, а также всем нашим ветеранам крепкого здоровья и мирного неба над головой!», — написал губернатор.

По его словам, Мария-Луиза Диес пережила блокаду Ленинграда, помогала в госпитале раненым, сейчас она проживает в Ногинске. Она награждена медалью «За оборону Ленинграда». Мария Сердюк работала на фронте в рядах санинструкторов, участвовала в битве на Курской дуге и не только. Почти два года назад Воробьев вручил ей Орден Преподобного Сергия Радонежского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.