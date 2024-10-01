Губернатор Подмосковья поздравил с годовщиной образования ГУ Росгвардии по региону

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с годовщиной образования ГУ Росгвардии по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня подмосковному главку Росгвардии исполнилось восемь лет. Губернатор выразил сотрудникам ведомства благодарность за труд и самоотдачу. Он подчеркнул, что защита страны и ее жителей является особым призванием и большой ответственностью.

Глава региона отдельно поблагодарил тех, кто служит на передовой и выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО.