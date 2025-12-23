Губернатор Подмосковья поздравил с наступающим Новым годом детей, приехавших на ледовое шоу в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей, которые приехали на губернаторскую елку в Мытищах. Это более 4,7 тыс. ребят из 27 округов Подмосковья. В их числе — дети участников СВО, дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники семейных центров, дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье. Желаю всем хорошего спектакля. Мы вас очень любим и дорожим», - сказал Воробьев.

В этом году губернаторские елки проходят в новом формате. Это новогодние ледовые шоу «Снежная королева» Ильи Авербуха и «Спящая красавица» Татьяны Навки. Всего планируется провести восемь представлений. Их посетят 38 тыс. детей со всего Подмосковья.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Сегодня мы представляем волшебную сказку «Снежная королева» на прекрасной «Арене Мытищи». Это подарок всем жителям Подмосковья. Для нас большая честь, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьев открывает целый цикл представлений. Кто-то из посетителей получит новогоднее настроение, а кто-то может загореться мечтой стать большой звездой фигурного катания», - отметил Авербух.

В январе под его художественным руководством в Подмосковье пройдет областной фестиваль «Хрустальный лед». В период со 2 по 10 января на центральных катках и в парках округов будут проходить отборочные туры для фигуристов-любителей. В завершение в Центральном парке Пушкино состоится масштабный гала-концерт с участием звезд фигурного катания.

В Подмосковье фигурным катанием занимаются почти 15 тыс. человек. В регионе организовано около 800 открытых катков и более 70 крытых ледовых площадок.

