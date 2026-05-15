Чих как аварийная кнопка организма: зачем тело резко «выстреливает» воздухом

Чихание выглядит неловко, но это один из древних защитных механизмов организма, пишет Forbes. Эволюционный биолог объясняет: резкий «выстрел» воздухом помогает очистить дыхательные пути от пыли, пыльцы, вирусов, дыма и других раздражителей.

Все начинается в слизистой оболочке носа. Специальные рецепторы замечают раздражение и передают сигнал по тройничному нерву в ствол мозга — своеобразный «центр чихания». Затем тело запускает скоординированную реакцию: глубокий вдох, краткая задержка воздуха, сокращение мышц груди и живота — и мощный выдох через нос и рот.

По данным обзора в научном журнале Frontiers in Neuroscience, скорость воздуха при чихании может достигать около 100 км/ч. Так организм выбрасывает слизь, микробы и частицы, не давая им проникнуть глубже в дыхательные пути.

Глаза при чихании закрываются не потому, что могут «вылететь» — это миф. Просто рефлекс одновременно включает мышцы лица и век, вероятно, защищая глаза от частиц.

У части людей яркий свет тоже вызывает чихание. Это называют световым чихательным рефлексом: мозг слишком активно связывает зрительные сигналы с ощущениями в носу.

Чихают не только люди, но и собаки, кошки, лошади, птицы и некоторые рептилии. По сути, это древняя уборка дыхательной системы — шумная, резкая, но полезная.