В Подмосковье стартовала программа подготовки наставников для среднего медицинского персонала. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Для проведения обучения в регионе действуют три центра компетенций. На базе МОНИКИ сформирован центр для врачей, работающих со взрослыми пациентами. В НИКИ детства — для тех, кто работает с детьми. В Московском областном медицинском колледже — для среднего медицинского персонала.

15 мая началась программа в колледже для медицинских сестер и фельдшеров. Ее открыли замминистра здравоохранения Подмосковья Елена Штукина и директор колледжа Саркис Бабаян.

«Если у нас будут грамотные, подготовленные наставники, молодые специалисты смогут быстрее освоиться на рабочих местах. А это напрямую повлияет на качество медицинской помощи пациентам и сделает профессиональное сообщество более сплоченным», — подчеркнула Штукина.

Обучение пройдут 75 специалистов. Программа рассчитана на 36 академических часов и включает в себя практическую и теоретическую части.

