Подмосковье вошло в топ-5 самых активных регионов по итогам субботников «Мы за чистоту»

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по итогам всероссийских субботников«Мы за чистоту».Соответствующий рейтинг подготовило движение «Экосистема».

«Ключевыми показателями для составления рейтинга стали количество проведенных мероприятий и вовлеченность жителей. В этом году акция “Мы за чистоту” показала практически двукратный рост по количеству участников. Это показатель активности наших граждан, для которых апрельские и майские субботники становятся традиционными», – отметил председатель движения Андрей Руднев.

Подмосковье заняло в рейтинге пятое место. В регионе провели 410 субботников, в которых приняли участие более 26,7 тыс. жителей. На четвертом месте — Алтайский край. Там провели 437 субботников, а общее число участников превысило 35 тыс. человек.

Топ-3 открывает Оренбургская область, где 29,7 тыс. человек привели в порядок 585 территорий. Второе место заняла Челябинская область с 512 субботниками и 57,6 тыс. участников. Лидером стала Ростовская область. Там провели 750 мероприятий с участием 62,3 тыс. человек.

В общей сложности с 18 апреля по 3 мая в России провели более 13 тыс. субботников, в которых приняли участие порядка 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приглашал жителей региона принять участие во Всероссийском субботнике.