Карабин в лесополосе и погоня: омский «отчаянный» расстрелял знакомого из-за ссоры

Очередная бытовая ссора на трассе под Омском едва не обернулась трупом — разъяренный рецидивист открыл огонь по приятелю, а затем пустился в лихой побег с оружием наперевес. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Конфликт двух знакомых мужчин на территории Омской области перевел спор в кровавое русло вечером 13 мая. По версии правоохранителей, 37-летний местный житель, за плечами которого уже есть судимость, схватился за карабин. Несколько выстрелов прогремели в сторону 49-летнего оппонента — подозреваемый не пожалел патронов, угрожая жертве расправой.

После содеянного злоумышленник не стал дожидаться приезда полиции. На автомобиле он рванул в сторону города Называевска, надеясь замести следы. Но убийца допустил фатальную ошибку: в лесополосе он попытался избавиться от улик, выбросив карабин с боевыми патронами. Именно это промедление и дало шанс стражам порядка на хвосте.

Погоня завершилась задержанием стрелка. Оружие оперативно изъяли. В региональном управлении СК подтвердили — фигурант уже под стражей. Ему вменили тяжкую статью о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи выясняют, что именно не поделили двое мужчин, но ясно одно: жизнь потерпевшего висела на волоске. Подозреваемому грозит реальный срок в колонии строгого режима.

