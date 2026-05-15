В Можайске утвердили охранное обязательство для Дома-музея художника С.В. Герасимова

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для собственника Дома‐музея художника С.В. Герасимова, расположенного в Можайске. Этот документ закрепляет комплекс строгих требований к содержанию, использованию и сохранению объекта культурного наследия федерального значения, в том числе непременное условие сохранения его исторического облика без каких‐либо искажений.

Здание музея находится в городе Можайске, на улице Герасимова, дом 5 и представляет собой уникальный архитектурный и мемориальный памятник. Это единственный в городе объект, сочетающий в себе высокую историческую ценность и выдающиеся художественные качества.

История постройки тесно связана с жизнью и творчеством самого мастера. В 1915 году Герасимов возвел одноэтажную мастерскую. Особой деталью стал большой оконный проем: через него открывался живописный вид на реку — тот самый образ, который нередко воплощался в работах художника и олицетворял типичный русский пейзаж. В 1920‐е годы на этом участке возвели новый жилой дом, а первоначальную мастерскую бережно перенесли на второй этаж.

Архитектурный облик здания отражает традиции русского деревянного зодчества. Основу композиции составляет пятистенный сруб с мезонином — классическая форма, характерная для национальной строительной культуры. Значительный вклад в формирование окончательного облика дома внес сам Герасимов в 1947 году: по его проекту к строению пристроили веранду с северной стороны и отдельную мастерскую для сына — с западной. Эти дополнения не нарушили стилистическую целостность, а напротив, придали зданию особую выразительность и индивидуальность, сделав его еще более гармоничным и запоминающимся.

Полный текст охранного обязательства размещен на официальном ресурсе Главного управления культурного наследия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.