Ремонт остановочных павильонов провели в 10 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в округах Подольск, Можайск, Пушкино, Истра, Фрязино, Красногорск, Долгопрудный, Мытищи, Серпухов и Сергиев Посад.

К примеру, в Подольске ремонт провели на проспекте Юных Ленинцев, в Пушкинском округе — на Советском проспекте в Ивантеевке, в Истринском — на Гражданской улице в Дедовске. В Мытищах отремонтировали остановку на Центральной улице в деревне Афанасово, в Серпухове — в селе Игумново.

Состояние элементов инфраструктуры на региональных дорогах Подмосковья регулярно проверяют. В случае выявления нарушений или повреждений проводятся ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.