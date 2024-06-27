Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 баллов на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, которые набрали триста баллов по результатам ЕГЭ. Это три выпускника из Щелково, Можайска и Лыткарино.

«Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования. А это, в том числе, определяет качество жизни. Ведь семьи приезжают в Московскую область не просто так. Они понимают, насколько важна медицина, работа, хорошее образование для детей», - сказал губернатор.

Он пожелал ребятам удачи при поступлении и выразил благодарность подготовившим их педагогам. Также глава региона познакомил школьников с участниками СВО, участвующими в программе «Время героев».

Выпускник Щелковской гимназии №6 Александр Ляшенко планирует поступить в МФТИ на программиста и сдавал ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

«Высокие баллы — это результат большого труда, плюс везение играет роль, и, конечно, любовь к предмету», - отметил молодой человек.

Артем Дмитриев из Можайской СОШ №1 набрал высший балл по математике, русскому и физике. Поступать он собирается в МФТИ или в МГТУ им. Баумана.

«У нас очень хорошая школа, хорошие учителя, плюс у меня были репетиторы, онлайн-курсы. Думаю, что все это сработало в комбинации», - рассказал выпускник.

Александр Ноздрачев из гимназии №4 Лыткарино планирует продолжить обучение в Физтех-школе биологической и медицинской физики МФТИ, его интересует область генной инженерии.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье работает много талантливых педагогов, которые прививают детям любовь к учебе и помогают раскрыть потенциал каждого ребенка.