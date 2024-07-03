Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

Он поблагодарил начальника регионального управления Госавтоинспекции Виктора Кузнецова и его коллег за преданность долгу, профессионализм и отвагу, а также пожелал им здоровья и успехов в службе.

«Ваша работа — это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. <…> Во время патрулирования вы первые, кто приходит на помощь. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии и проверяют на внимательность», — написал губернатор в своих соцсетях.

Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье трудятся 5,7 тысячи сотрудников ГАИ. Губернатор добавил, что аварийность на дорогах региона за последние десять лет снизилась на шестьдесят процентов. В этом заслуга тех, кто добросовестно выполняет свою работу, и современных технологий.