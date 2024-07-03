Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником.
Он поблагодарил начальника регионального управления Госавтоинспекции Виктора Кузнецова и его коллег за преданность долгу, профессионализм и отвагу, а также пожелал им здоровья и успехов в службе.
«Ваша работа — это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. <…> Во время патрулирования вы первые, кто приходит на помощь. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии и проверяют на внимательность», — написал губернатор в своих соцсетях.
Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье трудятся 5,7 тысячи сотрудников ГАИ. Губернатор добавил, что аварийность на дорогах региона за последние десять лет снизилась на шестьдесят процентов. В этом заслуга тех, кто добросовестно выполняет свою работу, и современных технологий.